Több robbanás is történt Kijevben, más ukrán városokat rakétáztak az oroszok

Hétfő reggel több ukrán várost is orosz rakétatámadás ért. Kijevben és Zaporizzsjában áldozatokat is követeltek a támadások.

A Kyiv Independent cikke szerint legalább öt robbanást lehetett hallani az ukrán főváros központi része felől, ezt maga Vitalij Klicsko kijevi polgármester is megerősítette a Telegram-csatornáján, és azt is hozzátette, hogy a mentőalakulatok már a helyszínen vannak.

Az október 9-én rakétatalálatot szenvedett zaporizzsjai lakóház mentési munkálatai

Fotó: Illusztráció/Facebook/DSNS Ukraine

Az ukrán lap újabb cikke szerint később a polgármester arról számolt be, hogy a fővárost ért támadásnak sajnos vannak áldozatai és sérültjei.

A hvg.hu cikke szerint a hétfő reggeli kijevi támadást a BBC-nek véletlenül sikerült élőben közvetítenie:

The attacks on #Kyiv could be heard during the #BBC broadcast. pic.twitter.com/6EIMpfRSXd