Két világháborús repülőgép ütközött össze egy légibemutatón, többen meghaltak – videó

Dallasban tartottak meg egy légiparádét, melyen egy B-17-es bombázógépbe repült bele egy P-63-as típusú vadászgép. A balesetben többen meghalhattak, de az még nem tiszta, hogy összesen hányan utaztak a gépeken.

A hvg.hu a BBC és a The Independent nyomán számolt be arról, hogy két, második világháborús repülőgép – egy Boeing B-17 Flying Fortress és egy Bell P-63 Kingcobra – ütközött össze a levegőben alacsony magasságnál egy dallasi légibemutatón az Egyesült Államokban.

Fotó: Twitter/videórészlet

Az ABC News hírcsatornának Leah Block, a Commemorative Air Force szóvivője annyit mondott, hogy egyelőre nincs információjuk a gépek személyzetének állapotáról, a katasztrófavédelmisek még dolgoznak a helyszínen. Mint mondta, a B-17-esen gépen öt fő, a Kingcobra fedélzetén 1 fő volt a személyzet tagja.

