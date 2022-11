Kedd délután csapódott le bomba a lengyel oldalon, közel a lengyel-ukrán határhoz.

Mikhail Metzel / Sputnik / AFP

Ahogyan mi is írtunk róla, hatalmas nemzetközi figyelem övezi most a lengyel eseményeket. Az AP hírügynökség arról számolt be, hogy ukrán fegyver okozhatta az incidenst, de a Pentagon is reagált.

Szerdán pedig Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének első helyettese is kommentálta az eseményeket a Telegram-csatornáján – vette észre a 168.hu.

„Egy arra irányuló próbálkozással van dolgunk, hogy közvetlen katonai összeütközést provokáljanak ki a NATO és Oroszország között annak minden következményével”

– írja Poljanszkij.