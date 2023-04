Nem az ukránok okozzák a veszteségek egy részét az oroszoknak, hanem az alkohol

De ott vannak még a fegyverbalesetekből, karambolokból, fagyásból és kihűlésből eredő halálesetek is.

A brit védelmi minisztérium legfrissebb összefoglalója szerint az orosz csapatok a háború kitörése óta körülbelül 200 ezer embert veszthettek, de a halottak egy kisebb, ám jelentősnek mondható része nem harctéri sebesülés miatt vesztette életét – olvasható a hvg.hu cikkében.

Szovjet zászlóval ékesített orosz harckocsi valahol Ukrajnában a háború első napjaiban, 2022. februárjában

Fotó: Illusztráció/Twitter/NextaTV/videórészlet

A minisztériumi összefoglalóban az áll, hogy egy orosz Telegram-csatorna március 27-én arról számolt be, hogy az Ukrajnában lévő orosz csapatok körében elég jelentős számban regisztrálnak baleseteket, bűntetteket és haláleseteket az alkoholfogyasztás következményeként.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ