Félszáznál több civil halt meg Szudánban a kormányerők és egy paramilitáris egység összecsapásában

Az országgal szomszédos Csád lezárta az érintett határszakaszát, több légitársaság felfüggesztette a kartúmi járatait. A fővárosban nincs áram.

Szombaton súlyos összecsapások törtek ki Szudánban, amelyek vasárnap is folytatódtak a BBC összefoglalója szerint, melyet a Telex szemlézett.

Sűrű füst gomolyog az épületek felett a kartúmi repülőtér közelében 2023. április 15-én, a szudáni fővárosban zajló összecsapások közepette. Április 15-én robbanások rázta meg a szudáni fővárost, amikor a félkatonai erők és a reguláris hadsereg egymás támaszpontjai ellen intézett támadásokat, néhány nappal azután, hogy a hadsereg figyelmeztetett, az ország "veszélyes" fordulóponthoz érkezett.

Fotó, címlapkép: AFP

A cikkek szerint a konfliktus két kulcsfigurája Abdel Fattah al-Burháni tábornok, akihez a hadsereg lojális, ellenfele pedig Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti" néven is ismerik), Szudán helyettes vezetője. Hemedtit a paramilitáris Gyors Támogató Erő (RSF) néven említett, egy korábbi milíciából átalakult fegyveres egység támogatja, e két fegyveres szervezet között törtek ki az összecsapások.

Szudánban, mely Afrika harmadik legnagyobb területű állama közel 47 milliós lakosságával, 2019-ben üldözték el helyéről az 1989 óta uralkodó diktátor Omar Hassan Ahmad al-Bashirt. Az ország irányítását 2021-ben katonai puccsal szerezte meg a Szuverenitási Tanács – élén Abdel-Fattah Burháni tábornokkal, a hadsereg vezetőjével –, de az RSF is tényező tudott maradni, nem tudták a hadseregbe integrálni őket.

A cikkek szerint a fővárosban, Kartúmban az elnöki palota, az állami tévé és a hadsereg főhadiszállása környékén súlyos harcok voltak. Az RSF a hadsereg több támaszpontját is megtámadta, majd arról tett bejelentést, hogy a kartúmi nemzetközi reptér mellett az elnöki palotát is elfoglalták, illetve az ország északi részén található Merove katonai támaszpontot is. A hadsereg is bejelentette, hogy ők tartják a nemzetközi repteret. A harcok kirobbantásával a két fél egymást vádolja.

A BBC összefoglalója szerint legalább 56 civil áldozatról és legalább 595 sérültről tudni eddig egy szudáni orvosi szervezet jelentése alapján. A harcok a főváros mellett a szomszédos Omdurman és a közeli Bahri városaira is átterjedtek (onnan tüzérségi tűzről adtak le jelentéseket), de a vörös-tengeri Port Sudan kikötővárosból is jeleztek lövöldözéseket a szemtanúk. A hadsereg tájékoztatása szerint a harci repülőik az RSF bázisait lövik, a civileket arra kérték, maradjanak az otthonaikban.

A halálos áldozatok között van az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) három alkalmazottja, őket az ország nyugati részén fekvő Kabkabiya városában ölték meg.

Az országgal szomszédos Csád lezárta a szudáni határát, számos légitársaság pedig felfüggesztette a Kartúmba repülő járatait. A szaúdi Saudia légitársaság azt közölte, hogy az egyik repülőgépüket lövés érte.

A BBC-nek egy szudáni-brit orvos, aki a rokonait látogatta meg épp Kartúmban, arról számolt be, hogy nincs áram a fővárosban, ahol hidakat és utakat zártak le, az iskolákat sem nyitották ki.

A harcok azonnali befelyezésére szólított fel az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kína, Oroszország, Törökország, valamint az ENSZ főtitkára.