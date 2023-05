Pokolgép repítette levegőbe egy orosz író autóját – videó

A 47 éves író súlyosan megsebesült, de eszméleténél van.



Fotó: Twitter

Pokolgépes robbantásban autójában megsebesült szombaton Zahar Prilepin orosz író, sofőrje meghalt – közölték a helyi rendvédelmi szervek a TASZSZ orosz hírügynökséggel. Megerősítette a bejelentést az orosz belügyminisztérium is.

A közlések szerint az önmagát hazafiasként pozicionáló írók csoportjához tartozó Prilepin ellen Nyizsnyij Novgorodban, Moszkvától 400 kilométerre keletre követtek el merényletet.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-bejegyzésben reagált a robbantásra, és úgy vélte, azért nyugati országokat -köztük az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát – terheli a felelősség. "Washington és a NATO egy újabb terrorista sejtet táplál – a kijevi rezsimet" – írta a szóvivő.

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának támogatása miatt Prilepin 2022 februárja óta szerepel az EU szankciós listáján.

A fegyveres konfliktus kezdete óta több háborúpárti orosz közéleti személyiség ellen is merényletet követtek el. Augusztusban a gépkocsijába rejtett pokolgép végzett Darja Dugina újságíróval, Alekszandr Dugin filozófus lányával Moszkva környékén egy autópályán, míg egy hónappal ezelőtt egy szentpétervári kávézóban történt robbanás, ahol 32 ember megsebesült, és életét vesztette Vladlen Tatarszkij orosz haditudósító és blogger.

