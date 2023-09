Sorban tiltják ki az orosz autókat az uniós országok – Hamarosan Magyarországnak is így kell tennie

Az Oroszország elleni uniós szankciókból következik az autók tiltása. Ezek betartatása alól pedig nem lehet kibújni, mivel részét képzik az uniós jogszabályoknak.

Illusztráció: Pixabay.com

Immáron öt, Oroszországgal szomszédos ország jelentette be, hogy nem engedi be az orosz rendszámú autókat a határaikon – írja az Index.hu. Legutóbb Lengyelország döntött így, de a lengyel döntést csak néhány nappal előzte meg hogy Észtország, Finnország, Lettország és Litvánia is kitiltotta az orosz rendszámú autókat.

A döntések mögött egy új, az Európai Bizottság által kibocsátott irányelv áll.

Az Európai Bizottság szeptember elején frissítette az irányelveit, melyek segítenek értelmezni az Oroszország elleni eddig hozott 11 szankciós csomagot, vagyis a háttér már eddig is adott volt az orosz autók tiltására. Ezt Daniel Ferrie, az Európai Bizottság szóvivője is megerősítette egy sajtótájékoztatón, hozzátéve:

Mivel a szankciók részét képzik az uniós jogszabályoknak, ezért azt mindegyik tagállamnak végre kell hajtania.

Azaz a jelenlegi öt ország után más tagállamoktól is várható, hogy a közeljövőben bejelentik az erre vonatkozó tilalmat, vagy csak csendben végrehajtják a minden tagállam számára kötelező szankciót.