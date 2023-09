Kínos külsővel kapták videóra Putyint, susogós melegítőben, ápolatlan hajjal ment horgászni – videó

Vlagyimir Putyin egy susogós melegítő nadrágban látható egy '90-es években készült videón, melyet finnországi utazásán rögzítettek. Putyin már itt sem örült, ha videózzák, így ahol tudott, hátat fordított a kamerának.

Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tesz a Gazprom orosz állami gázipari monopólium amuri feldolgozó üzemében, Szvobodnij városa közelében 2023. szeptember 13-án. MTI/AP/Pool/Kreml/Artyom Geodakjan

Trikóban, kék Adidas melegítőszettben, ápolatlan, hosszú hajjal látható néhány, a 90-es évekből előkerült kézikamerás felvételen Vlagyimir Putyin, jelenlegi orosz elnök – írta meg a 444 a The Guardian cikke alapján.

A finn YLE műsorszolgáltató névtelen forrásból szerezte meg a korábban még soha nem látott amatőr felvételeket. Egy május elsejei ünnepen forgatták, nem sokkal azután, hogy Putyin – aki ekkor körülbelül 40 éves volt, és KGB-tiszt – Anatolij Szobcsak, Szentpétervár akkori polgármesterének tanácsadója lett.

A felvételek az oroszokkal üzletelő Thomesto cég vállalati vendéglátóhelyén készültek Torsö szigetén, Helsinkitől mintegy 100 kilométerre. A politikusok családjukkal közösen utaztak Finnországba, feltehetőleg kikapcsolódni.

A videón Putyin és Szobcsak asztaliteniszeznek a polgármester testőrei ellen. A felvételen egyszer Putyin elmosolyodik és többször megvakarja a nyakát.

A pingpong meccs után, és az ünnepi vacsora közben sem azt a megszokott, macsó Putyint látni, akit az utóbbi években megismerhettünk.

A társaság később horgászni megy. Putyin láthatóan tisztában van vele, hogy filmeznek, így hátat is fordít a kamerának. Visszatérve a horgászatról, a felvételen Putyin akkori felesége, Ljudmila kibelezi a fogást, egy csukát. Két lányuk, Maria és Katerina is felbukkan a videón. A felvételen az is látható, ahogy Putyin dartsban is kipróbálja magát.

Putyin 1990-ben tért vissza Leningrádba – ma Szentpétervárra –, miután öt évet töltött a KGB hírszerző tisztjeként a kelet-németországi Drezdában. Csatlakozott Sobchak csapatához, és a külkapcsolatokkal foglalkozó bizottság vezetője lett.

A videót a The Guradian oldalán nézheti meg.