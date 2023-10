Putyin kedvenc propagandistája saját gyerekei kedvéért is robbantana hidrogénbombát Szibéria fölött

Az orosz állami televízió (RT) fekete öves putyinista főszerkesztője, Margarita Szimonjan podcastjében hidrogénbomba ledobását javasolta Szibériára.

Okos, fontos propagandista Margaréta. Forrás: Youtube

Szerinte ez egyfajta fenyegetés lenne a Nyugat számára – idézi a Reuters.

A Financial Times moszkvai tudósítója szerint kérdéses, mire figyelmezteti a Nyugatot, ha az oroszok saját maguk fölött robbantanának fel egy termonukleáris bombát.

“If one, two or three strikes are conducted, you can certainly wait it out in a bunker. If I remember correctly, 2 or 3 days later in Hiroshima, tramways were again running after the nuclear strike.”

~ Margarita Simonyan

