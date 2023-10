Németország rendíthetetlenül kiáll Izrael mellett – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár vasárnap Berlinben a Hamász palesztin szélsőséges szervezet Izrael elleni támadásával kapcsolatban.

Fotó: MOHAMMED ABED / AFP

A kancellár rendkívüli sajtónyilatkozatában aláhúzta, hogy Izrael biztonsága Németország számára államérdek, és ez "különösen érvényes a mostani nehéz órákban", az iszlamista Hamász újabb "barbár" támadásának idején.

Ismertette, hogy telefonon beszélt Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel, akit biztosított Németország szolidaritásáról. Közölte, hogy megvitatja a helyzetet az amerikai, a francia és az egyiptomi elnökkel és a brit miniszterelnökkel. Mint mondta, "a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamász akcióit, és mindent megteszünk, hogy ez a támadás ne váljon kiszámíthatatlan következményekkel fenyegető tűzvésszé", amely az egész közel-keleti térséget lángba borítja.

Olaf Scholz élesen elítélte a Gázai övezetet ellenőrző szélsőséges iszlamista palesztin szervezet támadását üdvözlő németországi demonstrációkat is. Aláhúzta: a kormány nem tűri el, hogy bárki is "a mi utcáinkon ünnepelje az Izrael elleni förtelmes támadásokat". Hozzátette, hogy "a szenvedés, a pusztítás, ennyi ember halála nem lehet ok arra, hogy bárki is örüljön".

A számos országban terrorszervezetként nyilvántartott Hamász szombaton indított támadást Izrael ellen több száz rakétával és fegyveres egységekkel, amelyek behatoltak izraeli településekere, több száz embert megöltek, százakat megsebesítettek és túszokat hurcoltak magukkal vissza, a Gázai övezetbe. Izrael hadserege vasárnap ellencsapással válaszolt.