Meghalt a Hamász egyik kulcsfontosságú vezetője

Az izraeli csapatok légitámadás során iktatták ki Murad Abu Murad-ot – írta mmeg az Index.

Fotó: @manniefabian/X

Hamász egyik kulcsfontosságú vezetője, Murad Abu Murad, az éjszakai légicsapás következtében Gázában vesztette életét. Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint a csapás céljpontja egy olyan főhadiszállás volt, ahonnan a Hamász terrorcsoport légitevékenységét irányították.

Az Index szerint ugyanakkor a Hamász egyelőre nem erősítette meg az érintett parancsnok halálhírét, azonban Abu Murad elvesztése jelentős veszteség lenne a szervezet számára.

