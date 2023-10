Breaking: Lelőtték a belga terroristát

A belga szövetségi ügyészség bejelentette, hogy sikerült kiiktatni azt a férfit, aki felelős lehet a brüsszeli terrortámadásokért – írta meg a Blikk.

Fotó:Pixabay

A terrortámadások során a férfi két svéd futballszurkolót megölt és egy harmadik embert megsebesített. A rendőrség fokozott készültségnek köszönhetően a feltételezett elkövetőt azonosítani tudták, és ma reggel megtalálták Schaerbeek városrész egyik kávézójában.

Az információk szerint a rendőröknek lépniük kellett, és a helyszínen lelőtték az elkövetőt.

Abdesalam Lassoued neve nyilvánosságra került a gyilkosságok után, és most úgy tűnik, hogy a hatóságok sikeresen el is kapták őt. A brüsszeli polgármester, Phillippe Close megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy Lassoued továbbra is életben van, és a belga hatóságok letartóztatták.

Ugyanakkor a belga belügyminiszter, Annelies Verlinden közölte, hogy a terrorista sérüléseinek kezelése közben életét vesztette. A pontos körülmények és részletek további vizsgálatokat igényelnek, mert az ellentmondás még nem tisztázott.