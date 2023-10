Szlovákia után Szlovénia is visszaállítja az ellenőrzést a magyar határon

Egymás után függesztik fel a schengeni egyezményt az uniós országok.

A kép 2023. január 1-én készült a szlovén-horvát határon – Horvátország ekkor vált a schengeni övezet részévé. Illusztráció: DENIS LOVROVIC / AFP

A Magyarországgal (és Horvátországgal) közös határszakaszon visszaállítja a határellenőrzést Szlovénia – írja a horvát Index.hr nyomán a Magyar Hang.

Látjuk, mi történt Franciaországban és Belgiumban. Szlovénia sem kivétel

– érvelt a döntés mellett Bostjan Poklukar szlovén külügyminiszter. Arra utalt, hogy – mint az MTI írja – hétfőn Brüsszelben egy terrorista agyonlőtt két svéd futballszurkolót, akik a svéd-belga EB-selejtezőre érkeztek a városba. A tunéziai származású, de több mint egy évtizede Európában élő terroristával ezután végeztek a hatóságok.

A szlovén bejelentés közvetlen előzménye, hogy – ugyancsak a terrorveszélkyre hivatkozva – szerdán Olaszország jelentette be, hogy Szlovéniával közös határán 10 napig biztonsági okokból ellenőrzést vezet be.

Október 5-én a szlovák kormány is ideiglenes határellenőrzéseket vezetett be a magyar határon – ezt november 3-ig meghosszabbították –, az intézkedést az illegális migráció megfékezésének szükségességével indokolva. Az ezzel kapcsolatos döntésre egy nappal azt követően került sor, hogy Csehország és Lengyelország hasonló intézkedést vezettek be Szlovákiával közös határaikon.