Az egykori amerikai elnök, Donald Trump szerint Magyarország határos Oroszországgal.

Frederic J. BROWN / AFP

Újabb kampányeseményt tartott Donald Trump, ezúttal az Iowa állambeli Sioux City-be látogatott, ahol más témák mellett Orbán Viktor éltetése is szóba került – vette észre a hvg.hu. Erre már korábban is volt példa, Trump akkor „Törökország erőskezű vezetőjének” nevezte a magyar miniszterelnököt.

Most az országot eltalálta, de azért most is vétett egy kellemetlen hibát, mikor azt mondta:

Hallottatok már Orbán Viktorról? Ő Magyarország vezetője, Magyaroroszág pedig Ukrajnával és Oroszországgal is határos.

A mondandójában egyébként azért dicsőíti Orbánt, mert az szögesdrót kerítéssel vette körbe az országot és tízméterenként határőröket állított a migráció elleni védekezésként. Majd felidézi azt is, hogy a magyar miniszterelnök szerint nem lenne orosz-ukrán háború, ha Trump lenne az USA elnöke.

Trump múlt heti beszédét a hazai fideszes politikusok sem hagyták figyelmen kívül: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is megosztotta,

de kivágta belőle a bakit.