Gáza legnagyobb menekülttáborát bombázta Izrael, több tucatnyian haltak meg

Gáza melletti menekülttábort ért katonai támadás tegnap.



Fotó: Pixabay

Izraeli légicsapások lakóházakat romboltak le és több tucat embert öltek meg egy menekülttáborban a Gázai övezet északi részén, a konfliktus 25. napján, amely az Unicef szerint a gyermekek „temetőjévé” vált – írja az Index.hu.

Legalább hat légicsapás érte a helyi lakónegyedeket a Gázaváros külvárosában lévő Dzsabalia menekülttáborban kedden, ahol több mint 50 ember meghalt és mintegy 150 ember megsebesült – közölték Hamász-tisztviselők.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy a tábort azért vették célba, hogy megöljék Ibrahim Biarit, a Hamász egyik kulcsfontosságú parancsnokát, aki kapcsolatban állt a csoport október 7-i, Izrael elleni támadásával, és aki harcosaival civil épületeket szállt meg Gáza városában.

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you.

This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally.

Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f