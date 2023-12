Nagy bajban lehet a világkereskedelem, elkezdtek teherhajókat támadni a Hámász szövetségesei

A legnagyobb hajózási társaságok egymás után jelentik be, hogy kénytelenek elkerülni a Vörös-tengert.

Illusztráció: Pixabay.com

A világ legnagyobb hajózási társaságai sorra jelentik be, hogy elkerülik a Vörös-tengert – írja a hvg.hu. A BBC-t idézve arról számol be a lap, hogy egy nappal azután, hogy a dán Maersk, illetve a német Hapag-Lloyd ideiglenesen beszüntette konténerszállítóik közlekedését a Vörös-tengeren, ugyanígy döntött a francia CMA CGM cég és a Mediterranean Shipping Company (MSC) is.

A világ legnagyobb tengeri szállítással foglalkozó vállalatai azután döntötték el, hogy elkerülik a Vörös-tengert, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útszakaszát, hogy a térségben sorozatosak lettek az Irán által támogatott jemeni húti mozgalom felkelőinek támadásai.

A hútik (más átírás szerint húszik) kijelentették, hogy az Izraellel való háborújában a Hamászt támogatják, és állításuk szerint csak azokat a teherhajókat veszik célba, amelyek Izraelbe tartanak. Ám a Maersk csütörtöki közleménye mást mutat: Gibraltár nevű hajójuk az ománi Szalalahból a szaúd-arábiai Dzsiddába tartott, amikor rakétatalálat érte. Szombaton pedig már egy brit hadihajót próbáltak meg eltalálni a jemeni felkelők.