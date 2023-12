Összedőlt a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik külső fala hétfő délután, legkevesebb négy gyermeket maga alá temetve – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem (ISU).

Fotó: Hargita megyei katasztrófavédelem

A maszol.ro legfrissebb cikkében azt írja, a negyedik eltűnt diák életét már nem tudták megmenteni.

Alina Maria Ciobotariu, az ISU szóvivője a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: a nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók három diákot mentettek ki a romok alól, ketten eszméletüknél vannak, de egyikük állapota válságos. A sérülteket – három, 15-17 év közötti diáklányt – átvette a mentőszolgálat. Petres Sándor Hargita megyei prefektus a helyszínen elmondta, hogy őket a székelyudvarhelyi városi kórházba szállították, közben a tűzoltók folytatják az esetleges további áldozatok keresését a romok alatt.

Előzetes információk szerint egy negyedik áldozat lehet még a romok alatt. Felkutatását Fekete Örs, a Hargita megyei hegyimentő szolgálat vezetője szerint a szolgálat keresőkutyái és a hegyimentők speciális hőérzékelő drónjai is segítik.

Az ISU később azt közölte, hogy a legsúlyosabb állapotban, szívleállással kimentett lányt közben sikerült újraéleszteni, a romok alatt lévő fiú pedig eszméleténél van, és a mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük és kommunikálniuk vele.

Ligia Deca román oktatási miniszter támogatást ígért a gimnáziumnak, azt azonban nem tudta megmondani, hogy az épület szerepelt-e a földrengés esetén omlásveszélyesként számon tartott tanintézmények listáján.

Az emeletes épület külső fala mintegy 200 négyzetméternyi felületen omlott le.

A Székelyhon.ro hírportál egy nappal a tragédia előtt átfogó beszámolót közölt arról, hogy a Tamási Áron Gimnázium egyetlen, még renoválásra váró épülete is hamarosan megújulhat, miután az utóbbi években a tanintézmény főépületét és az Iskola utcában található régi zárda épületét is teljesen felújították a magyar állami támogatásoknak köszönhetően. Laczkó György igazgató a lapnak úgy nyilatkozott: a diákotthon felújítására jövőre érkezhet további anyaországi támogatás, de máris zajlanak halaszthatatlan munkálatok a Márton Áron téren található épület udvarán.

Elmondása szerint az épület "víz alá került", mivel a közelben nincs kialakítva esővizet fogadni képes csatornarendszer. A napokban a talajvíz terepszint alatti szabályozását végezték, s miután a Márton Áron téren nincs hová elvezetni a felgyülemlett vizet, arról állapodtak meg, hogy a vizet a szomszédos Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium esővíz-elvezető csatornarendszerébe kötik be.

Az igazgató szerint további nehézséget okozott, hogy a szennyvízhálózat is az épület alatt található. Ennek orvoslása érdekében is lépéseket tettek, úgyhogy – a Székelyhonnak adott nyilatkozata szerint – most már ki tudják vezetni a szennyvizet az épület alól.