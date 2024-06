Sok magyart érint – Már most zajlik az önkormányzati választás

Megnyíltak a szavazóurnák vasárnap reggel 7 órakor Szerbiában, ahol önkormányzati választásokat tartanak azokon a településeken – főként a Vajdaságban – ahol nem volt december 17-én voksolás, valamint Belgrádban is.

Hatvanhat település új vezetését választják meg, továbbá a fővárosi közgyűlés új tagjait, ugyanis Belgrádban a december 17-i választás eredményeképpen egyik párt sem tudta megszerezni a kellő többséget, ezért ott új voksolást kellett kiírni.

Illusztráció: 123rf.com

A parlament elnöke erre a napra eredetileg csak Belgrádba írta ki a választást, de a baloldali ellenzék bojkottot jelentett be mindenhol, ha ugyanezen a napon nem lesz voksolás a többi önkormányzatban is. Ezeken a helyeken csak júliusban vagy augusztusban kellett volna új helyi vezetést választani. Annak ellenére, hogy végül mindenhol elrendelték a szavazást június 2-ára, az ellenzék egy része továbbra is úgy véli: nincsenek meg a tisztességes és demokratikus választás feltételei, ezért nem indított listát.

A kormányzó Szerb Haladó Párt minél több pártot maga mellé állítva mindenhol igyekezett koalíciós listával indulni, de ekképpen tett az ellenzék azon része is, amely részt akart venni a megméretésen, így a legtöbb önkormányzatban csak 4-5 lista indul, de például Újvidéken és Belgrádban is 14.

Majdnem minden településen indítottak listát a helyi nemzeti kisebbségek. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amelynek magyar riválisa nincs, 23 – zömmel magyarok lakta – településen állított önállóan listát, céljuk pedig a magyar vezetésű önkormányzatok megőrzése, illetve megerősítése. A 6,6 milliós Szerbiában 184 442 magyar él.

A szavazásra jogosult szerbiai állampolgárok vasárnap 7 és 20 óra között voksolhatnak, az előzetes eredmények még aznap este várhatók.