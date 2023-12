Szorul a hurok Orbán haverjának nyaka körül: Már a szavazókat fenyegeti a szerb elnök és Moszkva

Egy hete tiltakoznak a választás eredményei miatt, amelyet az ellenzék szerint elcsaltak, Aleksandar Vucic államfő arról beszélt, hogy mindenkit megtalálnak, aki részt vesz a zavargásokban – írja az Economix.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban 2023. szeptember 14-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Több ezren tiltakoztak vasárnap Belgrád belvárosában a december 17-i választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be