Trump és Orbán: összeálltak a nagy béketeremtők!

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, republikánus elnökjelölttel tárgyalt Mar-a-Lagóban, Trump floridai rezidenciáján. A megbeszélés után közös vacsorával és koncerttel folytatódott a program.

Az Orbán Viktor vezette magyar delegáció helyi idő szerint délután öt órakor érkezett a helyszínre, ahol egy órán keresztül tárgyalt Donald Trumppal és munkatársaival.

Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásuk előtt. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

A megbeszélés után közös vacsorával és koncerttel folytatódott a program – tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Olyan vezetőkre van szükségünk a világban, akiket tisztelnek és békét tudnak teremteni. Ő egy ilyen ember! Jöjjön vissza és hozzon nekünk békét, elnök úr!

– írta a magyar kormányfő a találkozóról az X-en közzétett bejegyzésében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még a találkozót megelőzően elmondta, a felek egyrészt arra keresik majd a választ, hogyan lehet újra békét teremteni Európában, másrészt miként lehetne visszatérni a magyar – amerikai kétoldalú kapcsolatokban „arra a magasságra, ahol ezek a kétoldalú kapcsolatok Trump elnök első elnöki ciklusa alatt voltak”.

A politikusok esetében bevett szokás, hogy a kampányidőszakban keresik az ideológiai szempontból közelálló és egyben sikeres politikusok társaságát.

Magyarországon is gyakran hívnak külföldi „sztárvendégeket” kampányrendezvényekre, akik támogatásukkal növelni tudják a párt ázsióját. A mostani találkozó is szimbolikus, mely mindkét félnek jókor jön. Ez talán meglepően hangzik, hiszen egy volt amerikai elnök és egy magyar miniszterelnök között túl nagy szakadék tátong annak vonatkozásában, hogy mire van hatásuk. Azt is látni kell azonban, hogy nem csak Orbán Viktor profitál a Donald Trumppal való találkozóból – mondta el Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ nemzetközi igazgatója az Indexnek.

„Magyar szempontból nyilvánvalóan legitimitást kölcsönöz Orbán Viktor politikai kísérletének, hogy a nemzetközi szinten legismertebb, legerősebb elvbarátjával találkozik. A magyar miniszterelnök már korán Trump mellé állt, vélhetően saját tapasztalatai révén meglátott valami olyasmit az amerikai választók igényeiben, amit talán még a republikánusok sem. Hazárdjátékot játszott, de eddig bejött neki. Most is így tesz, mert számára politikailag mindenképp előnyösebb lenne egy Trump vezette Amerika”

– értékelt Lakatos Júlia.

A Fidesz szempontjából azért előnyösebb, ha Trump nyer az amerikai elnökválasztáson, mert így nemzetközi szinten megerősítést nyerne a politikájuk, növelve legitimitásukat. Trump kormányzása a mindenki a maga sikerének kovácsa logikára épített, egy ilyen közegben pedig nő a mozgástere egy olyan geopolitikailag köztes régióban elhelyezkedő országnak, mint hazánk – tette hozzá a központ nemzetközi igazgatója