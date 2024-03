Kiderült, hány szupergazdag ember él a Földön

A következő 5 évben 28 százalékkal növekedve, 800 ezer fő fölé emelkedhet a szupergazdagok száma a világon. Szupergazdagnak azok számítanak, akiknek legalább 30 millió dollár vagyona van – derül ki a Knight Frank elemzéséből.

Mindeközben a vagyonos emberek egyre aktívabban keresik az ingatlanpiaci befektetési lehetőségeket, még úgyis, hogy egymillió dollárért Monacóban csupán 16 négyzetméternyi ingatlant lehet megvenni. Kiderül az is az elemzésből, mennyi pénz kell ahhoz az egyes országokban, hogy a leggazdagabb 1 százalék körébe bekerüljön valaki - írja a Portfolio.

Fotó: Phoree Real Estate / Dubai leggazdagabb emberei

A 2028-ig tartó öt év során a szupergazdag magánszemélyek száma világszerte 28,1 százalékkal fog növekedni, ami bár pozitív irány, elmarad a 2023-ig tartó ötéves időszakban tapasztalt 44 százalékos növekedési ütemtől – derül ki a Knight Frank friss vagyonjelentéséből. Ennek magyarázata, hogy a cég szerint a világgazdaságot középtávon valószínűleg a magasabb infláció fogja jellemezni, ami a közelmúltbeli történelmi trendhez képest alacsonyabb növekedést eredményez.

Annak ellenére, hogy az elkövetkező öt évben a legalább 30 millió dollárnyi vagyonnal bíró (UHNWI, szupergazdag) populáció növekedési üteme az előrejelzések szerint lassabb lesz, ez a bővülés még mindig sokkal gyorsabb, mint az ugyanezen időszakban várható népességnövekedés, amelyet 5 százalék körülire becsülnek.

A JELENTÉS SZÁMAI SZERINT TAVALY KÖZEL 627 EZER EMBERNEK VOLT A VILÁGON LEGALÁBB 30 MILLIÓ DOLLÁRT KITEVŐ VAGYONA, AZ Ő SZÁMUK 5 ÉV MÚLVA 800 EZER FÖLÉ EMELKEDHET.

Mire elég egymillió dollár?

A jelentés szerint a tehetős magánszemélyek egyre bővülő csoportja keresi az ingatlanpiaci lehetőségeket. A szupergazdagok csaknem ötöde tervezi, hogy idén kereskedelmi ingatlanokba fektet, míg több mint egyötödük lakóingatlanok vásárlását tervezi.

Tavaly az Egyesült Államokban 34 ingatlaneladás volt 50 millió dollár feletti értékű, ami a 2022-es 45-től ugyan elmaradt, de még mindig jóval magasabb, mint a járvány előtti években. A jelentés előrejelzése szerint idén az árnövekedés szempontjából a legjobban teljesítő amerikai luxuspiac Miami lesz, ahol a jelentés szerint 4 százalékos növekedés várható. New York a második helyen áll az Egyesült Államokban, 2 százalékos várható árnövekedéssel, majd Los Angeles következik 1 százalékos értékkel.

VILÁGVISZONYLATBAN A LUXUSINGATLANOK PIACÁNAK CSÚCSA AZ ÚJ-ZÉLANDI AUCKLAND LESZ, AHOL 2024-RE 10 százalékOS ÁRNÖVEKEDÉST VÁRNAK. A MÁSODIK HELYEN AZ INDIAI MUMBAI ÁLL 5,5 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSSEL; EZT KÖVETI DUBAI (5%), MADRID (5%), SYDNEY (5%) ÉS STOCKHOLM (4,5%).

A jelentésből az is kiderül, hogy a fentiek ellenére 1 millió dollárért már nem lehet annyit venni, mint korábban az Egyesült Államokban és külföldön. Monacóban, a világ legdrágább ingatlanpiacán 1 millió dollárért 172 négyzetlábnyi (vagyis mintegy 16 négyzetméternyi) luxusingatlant lehet vásárolni. Aspenben 215 négyzetlábat (mintegy 20 négyzetméter), Hongkongban pedig 237 négyzetlábat (22 nm) kapunk, amihez képest New York 367-tel (34 nm) még kedvezőbbnek is tűnik (egy négyzetláb nagyjából 0.092903 négyzetméternek felel meg).

Ennyi pénz kell ahhoz, hogy bekerülj a felső 1 százalékba

Ugyancsak a jelentésből derül ki, hogy egyre nehezebb bekerülni a leggazdagabb 1 százalék közé Amerikában, most már legalább 5,8 millió dolláros vagyon kell ehhez, ami 15 százalékkalkal több, mint egy évvel korábban.

A világ országai közül továbbra is Monacóban a legnehezebb bekerülni a gazdagok legfelsőbb rétegébe, itt már 12,8 millió dollár kell ehhez, vagyis 3,2 százalékkal több mint 2023-ban. A második helyen végző Luxemburgban 10,8 millió, a harmadik helyezett Svájcban pedig 8,5 millió dollár a belépési küszöb.

Megindult a vagyon a generációk között

Az 1980 és 1994 között születettek válhatnak a történelem leggazdagabb generációjává a Knight Frank elemzése szerint. Az ezredfordulósok jelentős vagyonesőre számíthatnak a következő két évtizedben, mivel csak az Egyesült Államokban 90 000 milliárd dollárnyi vagyon mozdul majd meg a generációk között.

A jelentés szerint amikor a néma generáció (1925 és 1945 között születettek), a baby boomer korosztály (1946 és 1964 közöttiek) és az X generáció legidősebb csoportja (1965 és 1979 közöttiek) már nem lesz, 2500 milliárd font (nagyjából 3100 milliárd dollár) ingatlanvagyon öröklődik majd át. Az ingatlantulajdonon kívül a korábbi generációk részvényei, kötvényei és vagyontárgyai is az ezredfordulósokhoz kerülnek.

EZ A TŐKEÁTRUHÁZÁS PEDIG MINDEN EDDIGINÉL GAZDAGABBÁ TESZI EZT A GENERÁCIÓT.

A Knight Frank kutatása szerint a millenniumiak 75 százaléka arra számít, hogy vagyona növekedni fog 2024-ben, míg a baby boomer generáció esetén 53 százalék, az X generációnál 56 százalék és a fiatalabb Z generációnál 69 százalék ugyanez az arány.

Mi a helyzet itthon?

Ami Magyarországot illeti, múlt héten derült ki, hogy a tízezer leggazdagabb család vagyona átlagosan 4,1 milliárd forint, és 2,6 milliárddal lehet közéjük kerülni.