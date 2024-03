Abramovics és Hillary Clinton is közvetített Navalnij kiszabadulása érdekében

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető szabadulhatott volna egy több országra kiterjedő bonyolult fogolycsere révén. Az egyeztetés halálakor már egy éve folyamatban volt, Roman Abramovics külföldön élő orosz oligarcha közvetlen részvételével. A megegyezéssel azonban elkéstek. Az orosz mágnás nagyon ellenezte a Navalnij elleni végeláthatatlan hajszát.

A Chelsea FC korábbi tulajdonosa és több multinacionális vállalat főrészvényese nem Oroszországban él, ideje legnagyobb részét az Egyesült Arab Emírségekben tölti. Onnan látogat Moszkvába elég sűrűn, ahol még mindig Vlagyimir Putyin egyik bizalmasának számít, és maradtak hazai érdekeltségei is.

Alekszej Navalnij. Fotó: Wikipedia.org

Az iparbáró több nyugati országban személyes szankciók alatt áll, ahol Putyin politikai partnerének tekintik, és értékes vagyontárgyaitól és pozícióitól fosztották meg az ukrajnai háború óta.

A CNN több forrása is állítja, hogy a Navalnij szabadon bocsátását célzó kétéves folyamat felgyorsult, amikor Abramovics ez év elején Moszkvába látogatott. Felkarolta az erőfeszítéseket Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter is, aki a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadójához, Jake Sullivanhez kopogott be egy fogolycsere tető alá hozása érdekében.

Egy amerikai tisztviselő tudta szerint hét személy részvételével zajlottak azok az összetett eszmecserék, melyek során kezdett kibontakozni Navalnij kimenekítésének lehetősége. A társaság egyik tagja Abramovics volt, aki többször is Moszkvába utazott, hogy egyengesse az alku útját, és kipuhatolja Putyin szándékait.

Minden érintett szerint a Kreml nem mondott azonnal nemet, viszont jelezte, hogy egy ilyen esetleges alkunak komoly feltételei vannak.

Az egyik forrás szerint Abramovics közvetlenül azelőtt találkozott utoljára Putyin elnökkel, hogy a börtönhatóság jelentette Navalnij február 16-án bekövetkezett halálát egy szibériai büntetésvégrehajtási telepen.

A Navalnij csapat úgy tudta, február 15-én este a közvetítő csoport végleges üzenete megérkezett Putyinhoz. Abramovics személyesen adhatta át a cserejavaslatot az elnöknek.

Az oligarcha ledöbbent, amikor megtudta, hogy Navalnij meghalt, miközben az egyezkedés még javában zajlott.

11 nappal Navalnij halála után, Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő kitért az oligarcha szerepére vonatkozó kérdések elől. Ezekre azt felelte,

„kérdezzék meg Abramovics képviselőit. Számunkra ez a kérdés nem is létezik”.

Az alkufolyamatban résztvevő egyik nyugati diplomata szerint egy 10-es skálán mérve a csere esélyei elérték a 7-8-as szintet, amikor Navalnij elhunyt. A magas esélyszám ellenére is a javaslat még mindig csak informális stádiumban volt.

„A végleges ajánlat csak akkor tehető meg, ha azt előtte informálisan elfogadták. Ez így működik ezeken a tárgyalásokon. Nem lehet csak úgy berontani egy végleges javaslattal”

– mondta, utalva azokra a bonyolult fogolycserékre, amiket akár Oroszországgal, akár Iránnal, akár Kínával lefolytattak már az előző 50 évben.

A vége az lett, hogy a folyamat nem haladt elég gyorsan Navalnij megmentéséhez

Putyin rendelhette el Navalnij meggyilkolását

Az ellenzéki vezető munkatársai szilárdan meg vannak győződve arról, hogy végül Putyin rendelte el az ellenzéki vezető meggyilkolását, mert eleve nem is állt szándékában a kiadatása. Ezt a verziót a Kreml többször is tagadta.

.