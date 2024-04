Ez vár Orbán Viktorra is júniusban? Sokkoló vereséget szenvedett a magyar miniszterelnök nagy barátja, Tayyip Erdogan a török helyhatósági választásokon

Törökország nagyvárosaiban az ellenzék győzött a vasárnap tartott helyhatósági választásokon, és a legnagyobb ellenzéki párt országos szinten is több szavazatot szerzett a kormánypártnál.

A tavalyi parlamenti és elnökválasztáson még megt tudta tartani a hatalmat az országot immár két évtizede irányító Recep Tayyip Erdogan elnök és pártja (Igazság és Fejlődés, AKP). Isztambulnak viszont 2019 óta ellenzéki polgármestere van, a szekuláris Köztársasági Néppártot (CHP) képviselő Ekrem Imamoglu személyében, valamint a másik nagyváros, Ankara is ellenzéki vezetésű.

A választás előtt Erdogan célként tűzte ki a két ellenzéki nagyváros visszahódítását. Mostanra kiderült, hogy ez a terve kudarcot vallott: mint a BBC írja, Isztambulban Ekrem Imamoglu a szavazatok több mint 50 százalékát gyűjtötte be, és több mint 10 százalékkal győzött a kormánypárt jelöltjével szemben. Ugyanakkor ennél is jobban fájhat Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségesének, hogy Isztambulon kívül országos szinten is vereséget szenvedett az AKP.

Erdogan elismerte a választási vereségét Fotó: MTI/MTVA

Ankarában is hasonló eredmény születetett. A Köztársasági Néppárt jelöltje, Mansur Yavas már a szavazatok közel felének megszámlálásakor is akkora fölénnyel bírt riválisához képest, hogy be tudta jelenteni a győzelmet. Ezen kívül a többi török nagyvárosban – Izmirben, Bursában, Adanában és Antalyában – is az ellenzék vezetett a legfrissebb választási eredmények tükrében, valószínűleg ezek is ellenzéki vezetésűek lesznek.

A Köztársasági Néppárt Törökország 81 tartományából 36-ban győzhet, köztük több olyan régióban is, amelyek eddig a kormánypárt bástyájának számítottak. A CHP országos szinten, 37,32 százalékot szerzett, míg Erdogan pártja, az Igazság és Fejlődés a voksok 35,78 százalékát gyűjtötte be.

Azt, hogy mekkora a különbség az öt évvel ezelőtti választáshoz képest, jól lehet látni az alábbi térképen is, amelyen az Igazság és Fejlődést narancssárgával, a Köztársasági Néppártot pedig pirossal jelölték.

A választás eredménye hosszabb távon is meghatározó lehet: mind az isztambuli, mind az ankarai polgármestert lehetséges jelöltként tartják számon a következő, 2028-as elnökválasztásra. A választási vereséget maga Erdogan is elismerte, ugyanakkor megjegyezte, hogy szerinte mindez „nem a véget jelenti” számukra, hanem inkább csak egy „fordulópontot”. Hozzátette azt is, hogy a vereségből levonják a tanulságokat, és a következő elnökválasztás előtti négy évet arra fogják felhasználni, hogy „megújuljanak” és „kompenzálják a hibáikat”.