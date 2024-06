Vérontás és erőszakos bűncselekmények – Donald Trump minden témát bevet a győzelemért

Közeleg az amerikai választás is, így a jelöltek óriási kampányolásban vannak – így tesz Donald Trump is.

Donald Trump kampánykörútja javában zajlik, amelynek legutóbbi, philadelphiai állomásán beszédet tartott, melyekkel a keresztényeket és a feketéket igyekezett maga melé állítani – írja az Index.hu

Azt ígérte, pontot tesz a városban zajló vérontásnak, akkor is, ha az adatok szerint csökkent a bűncselekmények száma.

Trump szerint hamisak az FBI 2024-es adatai, amelyek szerint 2024 első negyedévében országszerte csökkent a gyilkosságok és bűncselekmények száma, véleménye szerint Joe Biden hazugságot állít.

Trump azt is elmondta, hogy az ott tartózkodó illegális migránsok elveszik a munkát a fekete és a spanyolajkú munkásoktól. Szerinte Joe Biden tárt karokkal vár mindenkit, ám azt közben nem veszi figyelembe, hogy megkárosítja az afroamerikai és spanyolajkú amerikai állampolgárokat.

Forrás: Facebook/Donald Trump

Mivel 4 évvel ezelőtt csúnya vereséget szenvedett Philadelphiában, ezért erre a területre most még nagyobb hangsúlyt fektet: 2020-ban azt állította, választási csalás miatt veszített Trump, de idén ez másképp lesz.

Szombaton egy washingtoni rendezvényen is tiszteletét tette, amelyet a Faith and Freedom Coalition nevű konzervatív keresztény csoport szervezett. Az egykori elnök szeretné elérni, hogy a keresztények is elmenjenek rá szavazni.

Szóba hozta az abortusz politikailag érzékény témáját is és megismételte az álláspontját: az eljárás korlátozásáról a választóknak kell dönteniük államonként.