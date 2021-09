Rossi kiborult az Andorra elleni meccs után: "öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok"

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Andorrát a jövő évi katari világbajnokság európai selejtezősorozatának hatodik fordulójában, szerda este a Puskás Arénában.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A meccs vége igen meleg volt, az albánok vérszemet kaptak, és a végén a magyar csapatnak időt kellett húznia, nehogy egyetlítsen a miniállam válogatottja. A magyarok hat nyeretlen összecsapást követően diadalmaskodtak újra.

- mondta értékelésében Marco Rossi.

A kapitány kissé ingerülten úgy nyilatkozott, a következő kerethirdetéskor ne lepődjenek meg, ha azok a játékosok nem kapnak meghívást, akik nem teljesítik az általa elvártakat.

"Ha mi nem nyújtjuk akkor a maximumot, akkor bizony Andorra ellen össze kell tennünk a kezünket a végén, hogy nyertünk. Hat nap alatt fordult a világ, mi voltunk a nagy hősök, bár én mondtam, hogy két lábbal álljunk a földön, most pedig mi vagyunk, akiket ki kell dobni a kukába. Hallom, hogy mondjon le, olyan játékosokat hívjunk be, akik korábban már voltak? Három évvel ezelőtt a Nemzetek Ligája harmadik csoportjában szerepeltünk, most sztárcsapatokkal fogunk találkozni, ott voltunk az Eb-n, most pedig én szégyellem magam az ötvenezer ember előtt, de öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok"