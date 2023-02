Csányi Sándor, az MLSZ elnöke adott interjút, amelyben azt is elmondta, hogy nem titkolt célja a BL-döntő megrendezése.

MTI/Czagány Balázs

Csányi, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a hosszú szünet után vasárnaponként ismét jelentkező Sport7-ben adott interjút, melyet az m4sport.hu is lehozott. A beszélgetés során több téma is felmerült, például a Nagy-Margyarország térkép használata és az azzal kapcsolatos büntetések is. Ugyanakkor talán a legérdekesebb a BL-döntő kérdése volt, amelyről Csányi így nyilatkozott:

Fontos, hogy nagyon jól sikerüljenek ezek a rendezések, mert nem titkolt célunk, hogy megpályázzuk a Bajnokok Ligája-döntő rendezését is.

Ezzel megerősítve a korábban közölt szándékot, amely leghamarabb 2026-ban valósulhat meg. A tavalyi Eb, a korábbi Szuperkupa, a női BL-döntő mind-mind előremozdítja az ügyet, akárcsak a COVID-időszakban nyújtott segítség, hogy le tudták játszani azokat a mérkőzéseket, amelyeket más országok egészségügyi helyzete nem engedett. „Mondhatom, az UEFA egyik kedvenc helyszíne Budapest.”