Vonuló fradisták keresték a bajt Firenzében, de egyátalán nem találták meg

Száznál is többen lehettek a magyar csapat szurkolói, akik állítólag Fiorentina-drukkerekre vadásztak – hiába.

Kép: Hooligans.cz Official / Twitter

Rengeteg, egyes hírek szerint 2300 Ferencváros-szurkoló is érkezett Firenzébe a csütörtök esti, Fiorentina elleni EKL-csoportkörös találkozóra – írja a Csakfoci.hu. A lap úgy tudja:

Egy cseh oldal az X-en (korábbi nevén: Twitteren) képeket is megosztott a bajt hiába kereső fradistákról. A Csakfoci.hu szerint incidens nélkül telt a meccsnap előtti éjszaka.

04.10.2023, Before tomorrow match Fiorentina – Ferencvaros, Ferencvaros looking for Fiorentina https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/4e2Q1gXkc4