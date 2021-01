Szikora Róbert azt ugyanakkor nem fejtette ki a közösségi oldalán közölt írásában, hogy pontosan milyen is a csikidamm hazaáruló.

Azt az időszakot éljük, amikor mindent átváltoztatnak. Amikor 97 nemi identitás is létezhet, amikor az abszurditást hirdetők, az anarhisták, az elmebetegek szellemi terrorban tarthatják a normalitást. Ekkor a józanság megtorpan, és remegő szívvel szemléli, hogy mi is történik körülötte...

- írja Szikora Róbert legújabb Facebook-bejegyzésében.

Majd egy utcai verésről ír az R-Go frontembere, amit annak idején végignézett, ez után közölte, hogy ez a vég kezdete, de nem szabad félni, ahogy az a Bibliában is szerepel pontosan 365 alkalommal. Szikora ez után arra biztatja követőit, álljanak ki a meggyőződéseikért, ne maradjanak csendben.

Álljatok ki a meggyőződésetekben, a józan észben, és legyetek bátrak, hiszen nem a gyávaság, a félelem lelkét örököltük, hanem az erőét, a hitét, a bátorságét és a hűséges szeretetét...

Hozzáteszi: "Senki se hallgassa el azt, ami belül nyomja, mert csak a mocskos szájú komcsi náciktól, rasszistáktól harsog a net világa... Vissza a mi FB oldalunkra... Közösítsétek ki a durva, hazug beszédet, a farkasokat, akik közétek törnek, hogy kiraboljanak és megtizedeljenek Titeket!"

A Csikidamm hazaárulóktól el kell határolódni, meg kell tisztulni, és így újjászületve várni a feltámadást, a nyarat.

- írja Szikora.

Bízzunk Istenben, Jézusban, a megújító Szentlélekben... És higgyetek bennem is, bár csak emberi módon! Köszönöm a kitartásotokat...

- zárul a poszt.

A 24.hu hozzáteszi, hogy Szikora írásának zavarossága a követőknek is feltűnt, többen felvetették a kommentek között, hogy olyan, mintha nem is ő írta volna a posztot, és hogy lehet, hogy feltörték a fiókot, azóta azonban az oldal adminja hosszú posztban írta le, hogy aggodalomra semmi ok, a poszt valóban Szikorától származik.

