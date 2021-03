Zimány Linda mellműtéte után először mutatta meg bájait: megérte újra kés alá feküdni?

A modell hétfőn ünnepli 35. születésnapját, ennek alkalmából pedig megörvendeztette rajongóit egy kihívó képpel.

Zimány Linda már húsz éve éli életét a nyilvánosság előtt, amely során számtalan szerepben láthattuk őt. Britney Spears hasonmásaként kezdte, majd műsorvezetőként is kipróbálta magát és modellként is bizonyított. Emellett beiratkozott egy jogi egyetemre is, tudását pedig már évek óta egy ügyvédi irodában kamatoztatja – írja a Ripost.

Emellett még mindig nagy hangsúlyt fektet a külsejére, amelyen folyamatosan dolgozik. Rendszeresen jár edzőterembe, nemrégiben pedig újra kés alá feküdt, hogy kicseréltesse a mellimplantátumait. Azt, hogy megérte-e e kockázatos és fájdalmas beavatkozás, döntse el mindenki maga, miután megnézte a fotót:

Forrás: Ripost

Fotó: Zimány Linda/Facebook