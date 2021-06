„Nehéz eldönteni…ostobák, korlátoltak vagy aljasok és gonoszok. Talán mind.” – Magyar celebek szólaltak fel a homofób pedofiltörvényről

A kedden megszavazott homofób elemeket tartalmazó, pedofilellenesnek előriányzott törvénnyel szemben eddig nagyon kevés hazai híresség emelte fel a hangját.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A tegnapi napon 157 igennel, 1 nemmel és 0 tartózkodás mellett megszavazták a Parlamentben a pedofiltörvényt, mely törvény összemossa a pedofíliát a homoszexualitással – írja a 24.hu. Az eredménnyel kapcsolatban számtalan felháborodott Instagram- és Facebook-posztot, sztorit és egyéb tartalmat láthattunk, de nem a hazai celebektől.

Volt, aki mégis meg mert szólalni: az egyikük Lilu volt, aki egy indulatos posztban közölte a véleményét.

– kezdi.

– fakadt ki.

Mellette még Csonka András volt, aki egy Facebook-posztot szentelt a témának:

Hiszek az emberségben, a toleranciában, az elfogadásban, a méltóságban, mindenekfelett a szeretetben! Nem tudok és nem is akarok mit kezdeni a bigott gyűlölettel, a szűklátókörűséggel, az ostobasággal, a kirekesztéssel. Hívő ember vagyok, és az érzéseim is ehhez alkalmazkodnak. Hiszek abban, hogy mindenkinek joga van ahhoz az élethez, amit választ, amit Isten kijelöl neki, viszont senkinek nincs joga abba beleavatkozni. Egymást segítenünk és támogatnunk kell, másképp semminek nincs értelme! Abban reménykedem, hogy megértitek miért írom ezeket a sorokat, abban még inkább, hogy Ti is így gondolkodtok, mert csak így lehetünk igazi közösség.