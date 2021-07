Elindult Weisz Fanniék válópere

Már egy éve bejelentették, hogy külön utakon folytatják, de elhúzódtak az egyeztetések a válóper elindítása előtt.

A Blikk cikke szerint beadta a válókeresetet Weisz Fanni, a modell és volt párja, Hajmásy Péter még tavaly nyáron jelentette be, hogy hét év után külön utakon folytatják.

Fotó: Facebook/Weisz Fanni

Egy éve ugyan már külön is költöztek, ám a hivatalos eljárást csak nemrég kezdték meg és mostanra sikerült volt párjával minden vitás kérdést lezárniuk.

Igen, valóban igaz, hogy beadtam a váláshoz szükséges papírokat. (...) Én szerettem volna már korábban is megindítani a bontópert, de a megegyezési és az adminisztratív folyamatok elhúzódtak, ám mostanra mindenben megállapodtunk

- mondta el a Blikknek Weisz Fanni, aki abban bízik, hogy még idén pont kerülhet a procedúra végére és ő az új életére koncentrálhat.

A siket szépségkirálynő bízik benne, hogy még ebben az esztendőben pont kerül az ügy végére, így az új életére koncentrálhat.

Már megvan az időpont, így ha minden zökkenőmentesen, a megbeszéltek szerint megy, még idén lezárulhat a válás. (...) Lezártam ezt a kapcsolatot, a múltat, és már csak a jövőbe tekintek. Az biztos, hogy sokat tanultam az elmúlt évekből, de most arra koncentrálok, hogy boldog vagyok és rendbe jött az életem. A házasság intézményében nem csalódtam, szeretném, ha majd újra boldog feleség lehetnék

- jelentette ki a lapnak Weisz Fanni, akire az elmúlt egy évben már újra rátalált a szerelem. Kedvesével, Gergővel már össze is költöztek, akit a családtagok is hamar megkedveltek. Weisz Fanni emellett hosszú idő után anyjával és testvérével is rendezte a kapcsolatát a cikk szerint.

A válás kapcsán volt bennem félelem, hogy mit szólnak majd mások, amikor beadom a keresetet, de akkor már tudtam, hogy jó döntést hozok Tartottam tőle, hogy mit kapok majd elvált nőként, de meglepően sokan gratuláltak, hogy megtettem ezt a lépést. (...) Egyetlen dolog van még, ami zavar, hogy sokan még mindig az én exemként említik Petit. Ez teher és frusztráló is számomra, hiszen már semmi közünk nincs egymáshoz, mégis velem azonosítják. Megértem, hogy általam lett ismert, de már semmilyen kapcsolatunk sincs, sőt, hamarosan jogi értelemben sem lesz

- magyarázta a Blikknek a modell.

A lap megkeresett egy válóperes ügyvédet is, aki elmondta, hogy bár Weisz Fanni és volt párja mindenben megyegyezett, és gyermektelenek is, várhatóan több hónap lesz így is, mire a bíróság kimondja a válást.

Forrás: blikk.hu