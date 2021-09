Pataky Attila idén nyáron ünnepelte a 70. születésnapját, és az ünnep szó esetében még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen tavaly szeptemberben úgy tűnt, hogy maga alá gyűri a koronavírus. Ám az Edda frontembere úgy érzi, a földi küldetése még nem ért véget, maradnia kellett.

Egyébként engem a jóisten mindig a tenyerén hordott, csak akkor volt baj, amikor leugrottam onnan és azt mondtam, főnök, már tudom, mit csinálok. Nagyon komoly szakrális őrzőim vannak. Vaslapáttal tereltek vissza a helyemre, amikor rossz irányba mentem. Tizenhárom éve élek teljes szerelemben és hűségben Orsival. A szememmel látok, de már a lelkemmel is

- nyilatkozta Pataky Attila a Borsnak.

Rockzenésznek és énekesnek lettem teremtve, méghozzá ide, a Kárpát-medencébe, hogy a világ egyik legcsodálatosabb szakrális nyelvén énekelhessem el a verseimet. Az itt élők dolga a fény és szeretet felmutatása, és ebben van talán szerepem. A sztárság nagyon jó dolog, lehet élni és visszaélni vele. Én egyfajta szolgálatnak tekintem, amivel tenni tudok magamért, a környezetemért, az emberiségért. Visszatekintve merem állítani, hogy nagyon sok dalom, aminek ma is üzenete van, sugallatra íródott. Egyesek a több százból pikkpakk megszülettek, és volt néhány olyan, amit bár szerettem, csak nehezen írtam meg. A nagyon ismert dalok csak úgy kiszakadtak belőlem, mindegyik megélt élmények alapján íródott. Ettől erősek, élnek túl dolgokat, énekli több korosztály. Boldogok az emberek, amikor zenélünk. A lírai dalokkal könnyeket varázsolunk a szemükbe, a könny pedig tisztára mossa a lelket. A zenélésen túl még sok dolgom van, de néha bitang fárasztó, mondhatni, emberfeletti megküzdeni az „emberalattiakkal”. Évek óta kicsúfolnak, lecikiznek, amikor földönkívüliekről beszélek, pedig már a NASA is elismerte, hogy a naprendszerünkben is kb. 1250 bolygón lehet a miénkhez hasonló élet. Az univerzum nyüzsög az élettől. Csak el vagyunk zárva, egy fedő alatt tartanak minket.