Bús Balázs egyszerre jelentette be a lemondását és állt bele Szabó Tímeába

Az atlatszo.hu számolt be arról, hogy Bús Balázs már 1 éve összeférhetetlenül lehet a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke.

- írta a lap.

Bús Balázs közösségi oldalán számolt be arról, hogy a lap cikke alapján a jogászok is megvizsgálták az összeférhetetlenség kérdését.

- írta bejegyzésében. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is Óbudáért fog dolgozni és reméli április után is "folytatni tudják azt a munkát, ami két éve megszakadt Óbudán".

Szabó Tímea kedd reggel közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyhez azt írta:

Úgy tűnik, a bukott fideszes volt óbudai polgármester, Bús Balázs egy éve tölt be összeférhetetlen pozíciókat és veszi fel törvénytelenül a milliós havi fizetéseket.

A videó itt tekinthető meg:

Bús Balázs ugyanazon bejegyzésében reagált:

Szabó Tímea az Atlatszo.hu mai cikke kapcsán ismét velem foglalkozik és támad.

Megszoktam, hisz két éve a közpénzből fenntartott Óbuda újságban kéthetente gyűlöletkeltő cikkeket ír és állít hazugságokat rólam, és az elmúlt önkormányzati tevékenységről.

Teszi ezt úgy, hogy tudja, nem reagálhatok rá, hisz az Óbuda újságból a dk-s polgármester (aki magát viccesen mindenki polgármesterének nevezi) kitiltott.

Teszi ezt úgy Szabó Tímea, hogy hazugságaiért nem lehet perelni, hisz mentelmi joga mögé (és persze az általa gyalázott fideszes parlamenti többség mögé) bújva gyáva a hazugságiért a bíróság elé állni.

Szabó Tímea foglalkozik a fizetéseimmel is.

Tájékoztatom – de a vagyonnyilatkozataimban is szerepel, ahonnan kinézték a jövedelmeimet – hogy óbudai tiszteletdíjamat kerületi civileknek utaltam át (többek között: Jövőbarát Alapítvány, Elveszett Állatok Alapítvány, Margit kórház). Tájékoztatom, hogy ezt a jövőben is meg fogom tenni, függetlenül attól, hogy az összeférhetetlenséget megszüntetve, képviselőségemről lemondok. Bízom benne, hogy képviselőasszony is támogat óbudai civileket a tiszteletdíjából.

Teszi ezt az a Szabó Tímea, akiről nem tudni, hogy járt-e a Harvardra, ahogy állítja. Bizonyítékot erről senki nem látott. Bangóné esetében a pártja tudta, mit kell tenni.