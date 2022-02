Besokallt G.w.M: "Be lettünk zsarolva" – őszintén vallott a történtekről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti nemrég jelentették be, hogy elválnak útjaik. A hír bár sokakat megdöbbentett, az igazi meglepetés pár napja érkezett, Edina közölte rátalált a szerelem Varga Márk személyében és azt is megosztotta hogyan ismerték meg egymást. A rapper G.w.M korábban megszólalt már közösségi oldalán, nemrég pedig egy videót is közzétett.



G.w.M megunta a sárdobálást, Instagram oldalán közzétett videójában azt mondta, utoljára nyilatkozik a történtekről.

A rapper korábban kerülte a nagy nyilvánosságot, és a címlapokat, állítása szerint ez most sem változott. Úgy döntött beszél a hetek óta húzódó botrányról, aminek középpontjában a Kulcsár Edinával folytatott kapcsolata áll. Videójában beszél arról is, hogy korábban Melanie-val mindent megtettek azért, hogy megmentsék házasságukat és voltak dolgok amelyeket rosszul kezeltek akár Melanie-val akár Edinával, de úgy érzi magánélete nem tartozik senkire.

Én ugyanúgy támogatom a családomat, ugyanúgy a gyermekeim mellett állok, ugyanúgy jó apjuk akarok lenni, ugyanúgy Melanie-t is szeretném támogatni a jövőben, és nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Én azon vagyok, hogy minél jobb legyen ez a viszony, és jól tudjuk a gyerekeket nevelni

A rapper úgy fogalmazott, hogy Edinával ebben a viharban is kitartanak egymás mellett, és elmondása szerint nem az ő hibájuk, hogy így hozták nyilvánosságra a kapcsolatukat.

Igen, be lettünk zsarolva. A megfogalmazásra sem volt elég időnk, hogy átgondoljuk – egyébként igazságot tartalmaz, amit kiírtunk a posztban. Igen, ez szerelem, ez boldogság, és a vihar ellenére egyre erősebbek vagyunk és leszünk is. Ugyanúgy empatikus vagyok Csuti felé is

Az előadó továbbra is állítja, hogy Edinával nem tették tönkre egymás házasságát, pusztán külső nyomás miatt jött ki úgy az időzítés, hogy az emberek ezt gondolják róluk.

Én nem tettem tönkre az ő házasságukat, Edina ugyanúgy nem rondított bele a miénkbe. Az idővonalon volt itt az elcsúszás, az pedig azért volt, mert konkrétan be lettünk zsarolva. Én személy szerint azt akartam, hogy majd egyszer elmondjuk. Én mindig elhatárolódtam ezektől a dolgoktól

G.w.M teljes videója itt tekinthető meg:

