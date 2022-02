Kulcsár Edina elmagyarázta mit ért azon, hogy "lehull a lepel" – G.w.M már a gyerekekkel is találkozott

Egy ideje már Kulcsár Edina és Szabó András Csuti szakításától hangos a sajtó, a bejelentésük után párnappal pedig az is kiderült, hogy Edinára rátalált a szerelem Varga Márk, G.w.M személyében. Az elmúlt időszakban Edina szavaival élve, "nagyon sok bántás érte őket", közösségi média felületein többször is hangoztatta, hogy nem minden az, aminek látszik. Nemrég közös interjút is adtak Varga Márkkal. Azt pedig többször is megemlítette közösségi oldalain, hogy hamarosan mindenre fény derül.



Fotó: RTL

Az egykori szépségkirálynő mondhatni rendszeresen üzen az őt bírálóknak, legutóbb azt is kiemelte, hogy a továbbiakban az oldalát csak a pozitív hozzáállású személyek számára szeretné fenntartani.

Az RTL Reggeli című műsorának volt a vendége, ahol a beszélgetést azzal a kérdéssel kezdték, hogy mennyire őszinte a mosolya és, hogy van-e még benne feszültség.

Mondanám múlt időben, hogy nem volt könnyű a menet, de hát még mindig benne vagyunk. Szokták mondani, hogy minden csoda három napig tart, hát ez a csoda egy kicsit tovább fog tartani, tekintve, hogy most már két hete benne vagyunk. Nehéz egyébként mit mondani erre

- válaszolt Edina, majd megjegyezte, hogy "nyilván van azért árnyékos oldal is, még mindig".

Ezeket mikor fogjuk megtudni?

- tette fel a kérdést Szabó Zsófi, aki azt is megjegyezte, hogy mindig azt mondják Edináék, hogy "hamarosan lehull a lepel" és "elérkezik az idő".

Tegnap este volt a Fókuszban egy nagyobb riport, én a lehull a lepelt nem úgy.. hát nyilván van nagyon sok olyan dolog, amit el tudnék mondani így a házasságomról, akár Csutival kapcsolatban. Én nem gondolnám normálisnak, hogy ha én ujjal mutogatnék. Nyilván tudnék olyan dolgokat mondani, hogy azt mondanák, hogy ja akkor értek mindent, de én nem ez vagyok.

Azt is megjegyezte, "nyilván minden házasságban vannak problémák", de úgy gondolja ez rájuk tartozik. Edina szerint a szakításukról kénytelenek voltak beszámolni, amit azzal indokolt:

Voltunk nagyon sok műsorban, ismertek minket, mint férj és feleség.

Edina azért a kérdéshez is visszakanyarodott:

Én arra céloztam ezzel nagyon sok esetben, hogy majd elmondom.., hiába mondom el nyilván azért két hét eltelt, mert én nem akartam ezzel foglalkozni egyébként. De mégis ilyen nagyon beszűkülten és nyilván az összes újságnak a címlapjáról merített egy-egy mondatból ítélkeznek az emberek, tovább már nem olvassák. Nyilván én értem, hogy a magazinoknak és az online portáloknak is az a legjobb, ha nagyon hangzatos és odamondós cikkeket kreálnak, de azért nem az a valóság.

A műsorban még hosszasan próbált választ adni a kérdésre, de hogy végül sikerült-e megválaszolni, hogy mikor és mit jelent az pontosan, hogy "lehull a lepel" azt az olvasók döntésére bízzuk.

Edina elmondása szerint a szerelmi életét ért bántásokon talán túl tudná tenné magát, az az elmondhatatlanul zavarja, hogy a kommentelők az anyaságát is kritizálják, pedig számára gyermekei a legfontosabbak. Új szerelmét például futólag már be is mutatta a gyerekeknek, igaz azt még nem árulta el nekik, hogy mi van közöttük – írja a Blikk.hu.

Amikor a gyerekeimmel, az anyaságommal kapcsolatban fogalmaznak meg egy kritikát, akkor anyatigrissé válok és egyszerűen nem engedi a büszkeségem, hogy megkérdőjelezzék ezt... Még mindig csak egy hónapja vagyunk együtt... Márk már találkozott a gyerekekkel futólag, pont egy-két napja. Nagyon nehéz ez a szituáció, még soha nem voltunk ilyenben. Az tény, hogy ez a terv, hiszen hosszútávra tervezünk, de azt gondoljuk, hogy ez még abszolút várat magára

- magyarázta a "gyerekkérdéssel" kapcsolatban modell.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: RTL