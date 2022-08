Jövőre megszületik G.w.M-mel első közös gyerekük.

@gwmmusic/Instagram

Nagy port kavart, amikor Kulcsár Edina szakított férjével, Csutival, és nem sokkal később kiderült, hogy a rappel G.w.M-mel alkot egy párt. Ennek már nyolc hónapja, és úgy tűnik, hogy nem is lehetnének boldogabbak.

A blikk.hu úgy tudja, a Dancing with the Stars – amelyben a modell is szerepet kapott – versenyzőinek júliusi leleplezésekor Edina még nem tudta, hogy várandós. A lap információi szerint Edina az egyik táncpróba közben lett rosszul, ami miatt orvoshoz fordult, ott pedig egyből kiderült, hogy állapotos. Ő és a rapper is repdesnek a boldogságtól. Erre utalhatott Edina augusztus 14-i posztjai is, hiszen egy szerelmes képet osztott meg párjával, amelyhez azt írta: