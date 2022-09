Könnyek között búcsúztatták a nők a Fidesz-kormányért rajongó köztévés műsorvezetőt: "Ez olyan, mint, amikor Cristiano Ronaldo elhagyta a Real Madridot"

Sírva búcsúztatták Németh Balázst, az M1 műsorvezetőjét kollégái a Híradónál – írja az Index.hu.



Fotó: M1

Németh Balázst 11 évig a Híradó vezető arcaként találkozhattak vele a tévénézők.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, közös közleményben jelentette be a távozását az MTVA Sajtó és Marketing Irodájával együtt.

Búcsúlevelében, melyet a Média1 tett közzé, azt írta őt sírva elbúcsúztató kollégáinak, hogy

Távozását viszont azzal indokolta, hogy ez a „lendület már nincs meg”, aminek „az okait ismeritek, látjátok, tapasztaljátok”. Hozzátette,

Szerdai utolsó adása után a kollégák meglepetéssel várták: 25-en összegyűltek, hogy este 10 óra után elköszönjenek tőle. A Blikk szerint az egyik munkatárs azt mondta,

Sokan szeretik őt a munkatársak közül, így az érzelmek is feltörtek, amikor köszöntöttük és megajándékoztuk. A lányok közül sokan el is sírták magukat, és Balázs is elérzékenyült. Felkészült, profi, tehetséges, és emberileg is makulátlan. Volt, aki azt mondta, olyan az ő távozása a közmédia Híradójától, mint amikor Cristiano Ronaldo elhagyta a Real Madrid vagy Lionel Messi a Barcelona futballcsapatát