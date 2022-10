III. Károly király már megint döbbenetesen bunkón viselkedett, most épp Anglia frissen megválasztott miniszterelnökével

Szerda este Liz Truss brit miniszterelnök III. Károly királyhoz ment heti audienciára, de már egymás üdvözlése is rettenetesen kínosra és érthetetlenre sikeredett.

Szó szerint:

- Fenség – köszönt Truss pukedlizés közben.

- Hát megint itt van? – így Károly.

- Nagy öröm számomra – mondta Truss.

- Jaj ne... – motyogta Károly. – Na mindegy.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

