Elképesztő! K-popra táncoltak a miniszterek a WHO manilai kongresszusán

Ilyet tényleg ritkán látni.

A videó WHO manilai kongresszusán készült, ahol Ázsia és a csendes-óceáni térség egészségügyi miniszterei és más vezetők vettek részt.

A nagy hatalmú vezetők egy emberként tolták az átmozgató táncot a BTS egyik slágerére.

Physical exercise during long meetings is important. Thank you to @WHOWPRO colleagues for motivating us to stretch out bodies at #RCM73. As @BTS_twt says – we don’t need #PermissionToDance or move. No matter what – be active, every step counts to keep yourself healthy! pic.twitter.com/9YO2PS6glR