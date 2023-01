Berki Krisztián édesanyja megszólalt a Mazsival való konfliktusáról: "Megyek a gyámügyre"

Berki Krisztián anyukája, Júlia asszony megszólalt a közte és a menye, Mazsi között kialakult konfliktusról.

Fotó: TV2

A Blikk írta meg, hogy Berki Krisztián anyukájánál betelt a pohár, miután idén karácsonykor sem találkozhatott a kisebbik unokájával. Elmondása szerint igyekezett elérni Mazsit, de sikertelenül, mert egyszer sem vette fel a telefont.

"Hívtam Mazsit kétszer, hogy megbeszéljük, hogy legyen a karácsony, de egyszer sem vette fel a telefont és vissza sem hívott. A kislánnyal nagyon régen találkoztunk már, még a születésnapi ajándéka is itt van. Emma november 5-én született, vagyis másfél hónappal az első születésnapja után sem láthattam”

– mondta Júlia asszony.

"Azt hiszem, akármennyire is fáj a szívem, ez volt az utolsó hívás részemről. Ha a menyem nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, én nem fogok erőszakoskodni. Majd megoldjuk másként az unokám láthatását. Elmegyek a gyámügyre, és hivatalos útra terelem az ügyet. Pontosan tudom, hogy jogom van ehhez, és ezzel élni is kívánok! Az a kislány a fiam vére, a vér szerinti rokonom, a gyermekem egy darabkája. Nem engedhetem meg, hogy őt is elveszítsem."