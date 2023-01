Összesen csaknem hétmillió forintot kapott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter alapítványa a Magyar Falu Program civil szervezeteknek szétosztott pénzeiből – írja a Népszava.

Ahogyan arról már tegnap beszámoltunk, a falusi civil alap pénzeire kiírt pályázaton 2022-ben 1450 civil szervezet nyert, ezek között viszont 113 olyan akad, ami egyértelműen köthető a kormánypártokhoz valamilyen szálon.

Az alapítványok, egyesületek elnökei, képviselői ugyanis mind valamilyen tisztséget töltenek be jelenleg, vagy töltöttek be a múltban a kormánypártoknál, esetleg korábban nyíltan kampányoltak helyben a fideszes jelölt mellett.

Csaknem 425 millió forint értékben kaptak támogatást fideszesek 2022-ben a Magyar Falu Program civil pénzeiből, azaz a falusi civil alapból – derült ki a lap összesítéséből. A pályázaton tavaly 1450 szervezet nyert, ezek között 113 olyan van, ami egyértelműen a Fidesz-KDNP-hez köthető.

Bár Szalay-Bobrovniczky Kristófnak miniszterként kénytelen volt megválni cégeitől, azonban ez a szabályozás a civil szervezetekre nem vonatkozik, így a honvédelmi miniszter által vezetett

Némethy Bertalan alapítványra sem. Szalay-Bobrovniczky jelenleg is az egyesület kuratóriumának elnöke, vagyis papíron az ő hatáskörébe tartozik a döntés az elnyert pályázati források felhasználásáról is.

Ez 2020-ban ötmillió, 2022-ben pedig 1 895 000 forint közpénzt jelentett.

A honvédelmi miniszter alapítványában kuratóriumi tag Jármy Miklós állatorvos, ő pedig megfordult már a Lázár Jánoshoz köthető Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. felügyelőbizottságában is, elnökségi tagja a Magyar Lovas Szövetségnek, de elnöke a Magyar Sportlótenyésztők és Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesületének is, miközben a Nemzeti Lovardáért Alapítványnak is a kuratóriumi tagja.