Gyűlölködő kommentek tömegét kapja a magyar Pepco, ezzel húzták ki a gyufát

Az akcióikban meghirdetett termékeket csekély mennyiségben lehet kapni, ezt fájlalják a magyar Pepco vásárlói.

Van baj az akciókkal, de a panaszkezelésükkel is. Forrás: Pepco

Mire eljutnak munka után az egyik Pepco-üzletbe, már nincs a meghirdetett termékből; ráadásul úgy, hogy aznap indult az akció. Sajnos úgy tűnik, hogy a vásárlói panaszokat is semmibe veszik: a felháborodott érdeklődők hiába kérdeznek bármit is az üzletlánc közösségi oldalán, a Pepcótól semmiféle választ nem kapnak. A Pepco ügyfélszolgálata teljességgel elérhetetlen, a Promotions újságírója is próbált velük többször telefonon keresztül kapcsolatba lépni, de a hivatalos honlapjukon feltüntetett szám gyakorlatilag ki sem csöng.

Mikor emailben próbálták őket keresni, átirányították őket egy másik osztályhoz, ahonnan azóta sem jött válasz. Ebből pedig egyértelműen az látszik, hogy a Pepco Magyarország nem is akar foglalkozni a vásárlói panaszokkal, pedig van belőle bőven.

Most éppen egy akcióban meghirdetett illat diffúzor és hozzá való illóolaj miatt zúdult rá hatalmas gyűlöletcunami, ugyanis sokan arra panaszkodnak a kommentszekcióban, hogy több üzletben sem lehet kapni ezeket a termékeket.

· „Melyik Pepcoban lehet kapni? Ezzel a termékkel szinte csak az újságban lehet találkozni!! Volt, hogy nyitásra mentem tavaly is... érdekes módon elfogyott. Hogy tud valami elfogyni a meghirdetett nap előtt? Nyitás előtt?? Szerintem 90 százalékban ezt a terméket soha nem teszik ki. Megtartják maguknak. Vicc, hogy minden évben pontosan ez a termék nincs.... se nyitásra.... meg elfogy... stb” · „Minek megosztani ha nincs mar sehol” · „Ez olyan hol volt hol nem volt mesebeli termék mint a rénszarvasok karácsonykor!” · „4 Pepcoból egyetlen egyben sem volt Pécsen … minek hirdetitek egyáltalán?????”

- ez négy dühös komment a sok közül, de azért vannak olyan szerencsések, akik valahogy mégis hozzájutottak a termékekhez.

Nemcsak a Pepcóban, de más üzletben is rendszeresen fordul elő, hogy a közkedvelt, akcióban meghirdetett termékekből a dolgozók is eltesznek maguknak egy-egy darabot, és így persze gyorsan elfogy. Mi több, ahogy az első kommentben is olvasható, volt olyan, hogy az akció első napján, már nyitásra sem volt bizonyos termékből.