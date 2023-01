Putyin válaszolt a kamukatonás vádakra – Megdöbbentő, mit mondott

Az oroszok reagáltak arra a vádra, miszerint Vlagyimir Putyin államfő nem igazi katonák, hanem színészek előtt mondott újévi beszédet.

Fotó: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Természetesen azt válaszolták, hogy ez az egész egy ostobaság. Szerintük elképesztő az az emberi hülyeség, amely azt feltételezi, hogy Putyin mögött titkosszolgák állnak. Ráadásul az a feltételezés is ostoba, hogy Putyin rendre ugyanazokat az arcokat küldi maga mögé biodíszletnek.

Jason Smart amerikai elemző a Twitteren osztotta meg, hogy egy rendszeresen megjelenő nőt szúrt ki az elnök mögött, aki volt már katona, ünnepi mise résztvevője, illetve halász, de rendre felbukkan az elnök környezetében, mint az orosz nép egyszerű gyermeke.

Putin’s New Year’s Eve address features “Russian soldiers” (aka people from his security detail assigned to act like soldiers).

Here’s pictures of the many versatile roles that Natasha has played when Putin needs to be with “normal citizens.”

“Natasha! Time to be a fisherman!” pic.twitter.com/BIAJdpjqYb