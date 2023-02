"Azt akarta, hogy legyek az úrnője, uralkodjak rajta" – Molnár Anikó rajongói teljesen beindultak

Molnár Anikó elmesélt pár dolgot nemrég indult OnlyFans-profiljával kapcsolatban. Azt is elmondta, konkrétan milyen tartalmakat kínál feliratkozóinak, akik néha egészen durva dolgokat kérnek tőle.

Molnár Anikó tarol az OnlyFans-en Forrás: TV2 Play

Amióta Molnár Anikó bejelentette, hogy OnlyFans-oldalt indít, rengetegen vágyakoznak a 47 éves szőkeség után. Havi 5000 forintos tagsági díjért bárki láthatja Molnár erotikus képeit. Anikó célja most azt megmutatni, hogy ennyi idősen is lehet kívánatos egy nő, mondta el a Mokkában. Bár Anikóra most nem szerelmes, úgy érzi, a profilja miatt egyáltalán nem indul hátrányból az ismerkedésnél – írja a Blikk.

Igazából látszik minden... Nem mindegyiken, de látszik minden, olyan is... Azt gondolom, hogy tök szép és tök ízléses. Én nem látok ebben semmi kifogásolnivalót- hozta szóba, milyen szinten tár pikáns tartalmakat a követői elé. Hamarosan már nemcsak fotókat, de videókat is láthatnak majd azok, akik fizettek az oldal használatáért. A szőkeség továbbá megosztotta, hogy rengeteg üzenetet kap, így nem is tud mindre válaszolni, viszont az egyik legmeghökkentőbbet elmesélte.

Azt akarta, hogy legyek az úrnője, uralkodjak rajta, ő nyalni fogja a csizmám talpát. Rendelkezzek felette, rendelkezzek a pénze felett, a lakása, mindene felett. Felsorolt olyan dolgokat, hogy miket megtenne, hogy atya úristen! Ez tényleg nem szalonképes...”- ecsetelte, és kihangsúlyozta: a MILF kategóriába sorolja magát.

"Engem egyébként meglep, hogy huszonéves fiúk rám írogatnak, és találkozni szeretnének. Az is lehet, hogy csak a kíváncsiság hajtja őket, hogy milyen egy 47 éves nő, milyen lenne vele együtt lenni, de hát nyilván nem az utca szélén állok, akit ötezer forintért el lehet vinni, na meg többért sem!" – szögezte le Anikó, hozzátéve, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek alapon üzemelteti az oldalt, így nem szeretne ott ismerkedni sem.