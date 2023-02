Pár nap alatt rengeteg pénzt keresett VV Piros OnlyFans-szel

A Való Világ kiesett játékosai, Piros, Dani és Barna podcastben beszélgettek arról, hogyan tovább.

VV Piros például nemrégiben indította el saját OnlyFans-oldalát – mesélte el Pácz Viki kérdésére, a Blikk Sztárok a Páczban! című műsorában.

Nem számítottam ilyen népszerűségre. Még nem nagyon volt időm sokat foglalkozni vele. Nem szeretek az anyagiakba belemenni, de pont egy hete kezdtem, és most tartok félmilliónál

VV Piros szerint eddig sokan csúfolták azzal, hogy nincs benne semmi nőies, és úgy néz ki, mint egy kisfiú. Többek közt emiatt hozta létre az OnlyFans-oldalt, hogy nekik bizonyítson.

Kötelezővé tenném ezeknek a személyeknek, hogy iratkozzanak fel, és ott a bizonyíték

- tette hozzá Piros, aki at is elárulta, hogy amiatt is vágott bele az OnlyFans-be, mert éppen beindult volna az influenszer-karrierje, amikor törölték 150 ezres követésű Tiktok-fiókját – írja a Szeretlek Magyarország.