Váratlan fordulat L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válóperében

A L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga először 2021-ben, a Nyerő Páros műsorában vallottak kapcsolati válságukról, később mindketten azon voltak, hogy megoldják a problémákat, de végül elváltak útjaik.



Fotó: RTL

A rapper nemrég közösségi oldalán osztotta ki Kingát, úgy véli "az Insta-kommentek olvasása helyett a kanapéról kellett volna néha felállni".

L.L. Junior és új szerelme, Dárdai Blanka jó ideig tagadták, hogy közük lenne egymáshoz, mielőtt tavaly ősszel felvállalták volna a kapcsolatukat. Azóta annak a híre is felröppent, hogy véget ért a románc, de Blanka egészen Karib-tengerig utazott, hogy együtt lehessen kedvesével.

Eközben zajlik Kinga és L.L. Junior válópere. A gyermekelhelyezés ügyében pedig egy meglepő tanút hívott a rapper, aki nem más, mint a volt párja, Hopp Csilla.

Mindez azért is érdekes, mert Hopp Csilla korábban egy nyílt levélben elkeseredetten szidta L.L. Juniort, mint apát – írja a Bors.hu.

A volt párjának azonban pont az lenne a szerepe, hogy bemutassa: Junior kiváló apuka, aki igenis sokat foglalkozik a gyermekeivel.

A régi kinyilatkoztatás pedig pont az ellenkező hatást válthatja ki a bíróságból. A levél történetéhez hozzátartozik, hogy L.L. Junior és Csilla egy autóbaleset következtében elveszítették kisfiukat, Dávidkát.

A tragédia után a zenész úgy érezte, hogy a gyermekei édesanyja nem alkalmas szülőnek, ezért magához akarta venni másik közös gyermeküket, Lacikát, amire Csilla egy szívet facsaró nyílt levélben borította a dühét, a fájdalmát, az elkeseredettségét a világhálóra.

A levél 2019 szeptemberében íródott, és a mai napig megtalálható az interneten:

Kérdezem én, mint anya, aki látta meghalni a gyermekét?! Kérdezem én, mint szülő, tőled L.L.Junior! Kérdezem én, mint érző ember, aki egy ilyen tragédia után nem ismer szavakat, mert nincs. Hol voltál? Hol voltál az utóbbi 4 évben? Csak Lacika miatt veszek levegőt. Én nem a vádaskodásban és pusztításban, a nyilvánosságban élem a gyászom, hanem a lelkem és teljes valómban. Milyen ember, apa, szülő vagy te, hogy még azt sem hagyod, hogy gyászoljak, hogy fájjon, hogy megélhessem a kínok kínját békében, harcra kényszerítesz a fiamért?! Elvitted. Oda adtam, ahogyan mindig, mert a gyerekeket néztem, hogy nekik mi a jó, amióta csak megszülettek. És te nem engeded, hogy velem legyen? Mentális és pszichés zavar? Ha abban a csodában lett volna részed, amiben nekem volt anyaként, nem is élnél, mert gyenge vagy. Az utolsó lélegzetemig küzdeni fogok a gyerekemért, mert nem lehet egy olyan emberé, aki 6 évig semmit nem tudott a fiairól és sosem tudta, mi az a szeretet, mert nem volt ott, mert egy ágyban és egy pénztárcában találta meg az élet értelmét... Nem tudod mit érzek, mert nem voltál ott. A fiadat utoljára a műtétje napján láttad 10 percre, amin szintén nem voltál ott, ahol velem foglalkoztál és nyomtad az undort, utána pedig egy órán keresztül vigasztaltam, mert te sírva hagytad ott... Sírt érted, hogy hiányzol neki... Ahogy egész életükben tették! A te döntésed volt! Ahogy az is, hogy megszületett és megfogtad a bőröndöd és ott hagytad az egy hetes és 2 éves fiaid. Minden egyes ember a környezetünkben, a bölcsődében, az óvodában, a fejlesztéseken, az orvosoknál, a nevelési tanácsokban, a szomszédok tanúsítani fogják, hogy téged nem láttak egyszer sem vagy csak nagyon ritkán, ha épp az időd engedte. Én az utolsó percig az ő szeretetükben és boldogságukban úsztam! És szeretett fiam emlékére esküszöm, hogy megküzdök a fiamért, Lacikáért. GYÁSZOLOK!!!!!!Ezért nem nyilatkozom, mert ÉN megélem minden percét, nem a közösségi oldalakat nézem, nem olvasom a cikkeket és nem azzal foglalkozom, hogy lehetetlenítsek el embereket és pusztítsak, kérek mindenkit és téged is L.L .Junior TARTSD TISZTELETBEN A GYERMEKÜNK TISZTA EMLÉKÈT!!!!!!!!!!