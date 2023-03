Padlóra került Lagzi Lajcsi: Régi kollégája árulta el – ez okozta a fulladásos rohamot

Tavaly decemberben jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság Galambos Lajost. A hírek szerint februárban kellett volna bevonulnia a népszerű zenésznek, ám ez nem történt meg. Mint kiderült, betegsége miatt halasztást kértek ügyvédjével.



Nemrég azt is elárulta, milyen betegsége van, ami miatt halasztást tudott kérni. Lagzi Lajcsi szerdán kórházba is került, mint kiderült, két mentő is érkezett hozzá.

Csütörtökön maga a zenész is megszólalt. Többórás kivizsgálás után végül hazaengedték a kórházból.

Olyan fulladásos roham tört rám, hogy tényleg pánikba estem

- mesélte Lagzi Lajcsi akkor a Blikknek. Mint mondta, nem akarta, hogy mentőt hívjanak hozzá, ám családtagja annyira megijedt, hogy nem hallgatott rá. A két mentővel kapcsolatban a trombitás elmondta, az első autóban nem volt olyan felszerelés,

amire a teljes körű kivizsgálásomhoz elengedhetetlenül szükség lett volna, így kértek még egy, már jobban felszerelt mentőt. Végül az szállított be a tatabányai kórházba.

Megtörten mesélt arról, hogy a fulladások miatt határozatlan időre eltiltották a trombitálástól is.

Galambos Lajos arra a kérdésre is válaszolt, mi okozhatta a fulladásos rohamot.

Úgy érzem magam, mint az a kutya, aki már a földön fekszik, de még belerúgnak. Sajnos, belém is olyanok rúgnak, akikről fel se mertem volna tételezni. Az, hogy közeli munkatársak, stábtagok elárulnak, már nekem is sok. Valótlanságokat terjesztenek rólam a sajtóban, amivel korábban nem foglalkoztam volna, de az ellenem folyó eljárásban hatalmas károkat okozhatnak

– kezdte Galambos, majd hozzátette, egy magánnyomozó kiderítette, hogy egyik kollégája szivárogtat róla a sajtónak.