Az EDDA frontembere március 15-ére emlékezett egy – vélhetően – a saját otthonában rögzített videóval, ahol feltűnt Orbán Viktor is. Pataky Attila március 15-e ünnepe előtt tisztelgett. Patetikus mondatait valószínűleg otthonában vették videóra egy képekkel borított fal előtt. Az egyik fotón Orbán Viktor látható Pataky Attila és Gömöry Zsolt társaságában – tűnt fel a 24.hu-nak. „Drága véreim, magyarok! (…) Ha veszélyben volt valaha a haza, s a nemzet fogalma, hát akkor ma veszélyben van úgy igazán. Hiszen már nemcsak az ünnepeinket, a történelmünket akarják eltörölni, hanem a nemzet fogalmát is, az is veszélybe került. (…) Ma itt vagyunk, hol vagyunk, pontosan ott, ahol évszázadokkal ezelőtt, hiszen most is meg kell harcolnunk nemzetünkért, hazánkért, becsületünkért, azért, hogy legyen még haza, legyen még értelme az életünknek, a magyarságunknak” – hangsúlyozta Pataky Attila a Forever TV csatornáján.

