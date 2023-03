Visszavonul a népszerű magyar humorista

Aranyosi Péter sokkal kevesebb fellépést vállal januártól, az idejét a családjával akarja tölteni.

Aranyosi Péterrel készített interjút a Blikk, amelyből kiderült, hogy a népszerű humorista visszább vett a fellépéseiből.

Fotó: Facebook/Aranyosi Péter/videórészlet

Mint a lapnak elmondta, a fellépésszámot a harmadára csökkenti le, és a közeljövőben nem fognak tőle új önálló estet látni.

Hozzátette már januártól ilyen "csökkentett üzemmódban" dolgozik, havonta csak néhány fellépése lesz, az idejét ugyanis a családjával és barátaival akarja tölteni.

Hogy mi az oka ennek, azt így magyarázta el a humorista:

Amikor a Covid osztályon, a kórházban fuldokoltam, és majdnem meghaltam, sok mindent átgondoltam. Voltak kisebb-nagyobb fogadalmaim, ezeknek egy részét nem igazán tudom megmagyarázni, miért fogadtam meg. Ilyen például, hogy az anyósomat elviszem Nápolya. Ezeket a fogadalmakat be is tartom, ha már a Jóisten visszahozott.

Harminc éve rajongok a feleségemért, a főiskolán ismerkedtünk meg. Ő egy megbízható, galamblelkű, csinos nő. Ezt az életet, amit éltem eddig, ő is ugyan úgy megszenvedte, ahogy a gyerekeim, és mégis mellettem van. Őt is hozom-viszem, amikor tehetem, már októberre is megvan a repülőjegy.