Peller Anna megkívánta, ezért elválnak Lukács Mikivel

Peller Anna és Lukács Miki válik – derült ki a múlt héten. A közös bejelentés sokkolta a követőiket, eddig úgy tűnt, hogy a házassággal minden rendben.

Egyelőre baráti a viszonyuk. Forrás: Facebook

A válás ellenére szeretetben élnek és dolgoznak együtt, sőt, még közös nyaralást is terveznek, hiszen számukra a legfontosabb, hogy közös gyermekük, a kilencéves Annabella érdekében barátokként folytassák – írja a Blikk.

Látszólag kiegyensúlyozott volt a kapcsolatuk, de azt gondolom, a felszín alatt Anna karrierizmusa is közrejátszott a kapcsolatuk kihűlésében. Az is sokakban felmerült, miszerint Anna látta, hogy a húga újra a szinglik életét éli, és ő is megkívánta